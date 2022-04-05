13 milyon vatandaşın beklediği haber!

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05 Nisan 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 09:30:00

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah

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2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Nisan ayının son haftası hesaplara yatması beklenen 2022 emekli bayram ikramiyelerinin yıl sonu enflasyonu baz alınarak 1.500 TL'ye çıkması bekleniyor.

2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorularına yanıt arayan milyonlarca vatandaş müjdeli haberi bekliyor. Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisan ayının son haftası hesaplara yatacak.

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor.

Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1.100 lira olan tutar yaklaşık 1.500 TL'ye çıkabilecek.

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018'den bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemeleri için çalışmaya başladı. Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. En düşük emekli aylığı da 1.500 liradan 2.500 TL'ye çıkarılacak. Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkim. Ancak nihai kararın Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor. Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkânı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.

Etiketler : 2022 emekli bayram ikramiyesi İKRAMİYE BAYRAM SSK Bağ-Kur
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