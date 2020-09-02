Milyonlarca kişinin merak ettiği soru: Bulunan doğal gaz faturalara ne zaman yansıyacak... İşte yanıtı
Kaynak: DHA
Başkan Erdoğan büyük bir müjde olarak dünyaya 'Doğalgaz rezervi bulduk' sözleriyle ilan etti. Pek çok büyük gazete Türkiye'nin bu hamlesini manşetine taşıdı ve Türkiye'nin artık ithalatçı değil ihracatçı ve söz sahibi olacağını yazdı. Ancak insanların en merak ettiği husus bulunan doğal gazın faturalara ne zaman yansıyacağıydı... İşte o sorunun yanıtı
Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin faturalara ne zaman yansıyacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz sözleşmelerinin olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, bu keşfin 6 ay içinde faturalara yansıyabileceğini söyledi
Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın devamının geleceğini belirtilirken bunun faturalara ne zaman yansıyacağı merak konusu oldu. Doğal gazdaki olumlu fiyat değişimlerinin yaklaşık 6 ay içinde faturalara yansımasının görüleceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz sözleşmelerinin olduğunu da unutmamamız gerektiğini belirtti.
DHA'da yer alan habere göre Türkiye'nin bu enerji keşfi ile cari fazla verecek hale gelebileceğini ifade eden Dr. İncekara, "Vatandaş açısından kullanılan doğal gazın 3'te 1'inin konutlarda olması aynı zamanda faturaların yüksekliğini beraberinde getiriyor. Bu da bizim için kış döneminde daha ucuz faturalar anlamına gelecek." dedi.
Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz kontratlarının olduğunu belirten İncekara sözlerine şöyle devam etti:
"Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerle doğalgaz kontratlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlar yenilenecek ve Türkiye 2023 yılındaki bu keşfi ile masaya daha kuvvetli bir şekilde oturacak ve doğal gaz fiyatlarında yavaş yavaş düşüş izleyeceğiz. Ancak Brent Petrol fiyatı, dolar kuru, depolama, aktarım, üretim maliyetleri, sevkiyat ve lojistik doğalgaz fiyatlarını belirleyen önemli parametrelerdir"
"TÜRKİYE'NİN 7-8 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK
Çıkarılacak doğal gazın Türkiye'nin yaklaşık 7- 8 yıllık ihtiyacını karşılayacağını belirten Dr. Rahmi İncekara, "Bulunan keşif Türkiye'nin 7- 8 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Yıllık itibariyle 46 milyar metreküplük bir kullanım var." dedi
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