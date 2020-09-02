  • BIST
    1087.68
  • Dolar
    7,3838
  • Euro
    8,7606
  • Altın
    466,4720
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzman isim Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir'e deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğüne sahip
'İbo Show' kaldığı yerden devam ediyor... İbrahim Tatlıses imzayı attı
Sömürgeci ruhları hortladı! Fransız mandası
Milyonlarca kişinin merak ettiği soru: Bulunan doğal gaz faturalara ne zaman yansıyacak... İşte yanı ...
Hazal Kaya böyle sitem etti: Uğradığım şiddet başkalarına güç verme arzusu yarattı
Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
"Berlin Duvarı" gerçekten yıkıldı mı, yıkıldıysa Karadağ'ı neler bekliyor?
A Milli Takım Sivas'ta
Doğu Akdeniz'deki gerginliği Ege'ye taşıyarak tırmandırıyor
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki! Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermey ...
ABD'nin Balkan-Doğu Avrupa politikası!
"ABD'nin aldığı karar siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır"
Sokak düğünü savaş alanına döndü
Alman ordusuna Türk damgası! "Rakiplerimizi bize denk değildi"
Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! Mert Yılmaz'ı kaptılar
Resmen duyurdular! ABD aşı birliğine katılmayacak
Terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
İstanbul'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu yaptılar
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotuna büyük onur
Anneden şaşırtan istek! Oğlu için elektronik kelepçe istedi
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Anadolu semenderi Batman'da görüldü
Akılalmaz olay! Su içmek isteyen çocuğu hastanelik etti
Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
02 Eylül 2020 Çarşamba 13:34:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 13:34:00

Milyonlarca kişinin merak ettiği soru: Bulunan doğal gaz faturalara ne zaman yansıyacak... İşte yanıtı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Başkan Erdoğan büyük bir müjde olarak dünyaya 'Doğalgaz rezervi bulduk' sözleriyle ilan etti. Pek çok büyük gazete Türkiye'nin bu hamlesini manşetine taşıdı ve Türkiye'nin artık ithalatçı değil ihracatçı ve söz sahibi olacağını yazdı. Ancak insanların en merak ettiği husus bulunan doğal gazın faturalara ne zaman yansıyacağıydı... İşte o sorunun yanıtı

Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin faturalara ne zaman yansıyacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz sözleşmelerinin olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, bu keşfin 6 ay içinde faturalara yansıyabileceğini söyledi

Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın devamının geleceğini belirtilirken bunun faturalara ne zaman yansıyacağı merak konusu oldu. Doğal gazdaki olumlu fiyat değişimlerinin yaklaşık 6 ay içinde faturalara yansımasının görüleceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz sözleşmelerinin olduğunu da unutmamamız gerektiğini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre Türkiye'nin bu enerji keşfi ile cari fazla verecek hale gelebileceğini ifade eden Dr. İncekara, "Vatandaş açısından kullanılan doğal gazın 3'te 1'inin konutlarda olması aynı zamanda faturaların yüksekliğini beraberinde getiriyor. Bu da bizim için kış döneminde daha ucuz faturalar anlamına gelecek." dedi.

Türkiye'nin önünde önemli doğal gaz kontratlarının olduğunu belirten İncekara sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerle doğalgaz kontratlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlar yenilenecek ve Türkiye 2023 yılındaki bu keşfi ile masaya daha kuvvetli bir şekilde oturacak ve doğal gaz fiyatlarında yavaş yavaş düşüş izleyeceğiz. Ancak Brent Petrol fiyatı, dolar kuru, depolama, aktarım, üretim maliyetleri, sevkiyat ve lojistik doğalgaz fiyatlarını belirleyen önemli parametrelerdir"

"TÜRKİYE'NİN 7-8 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK

Çıkarılacak doğal gazın Türkiye'nin yaklaşık 7- 8 yıllık ihtiyacını karşılayacağını belirten Dr. Rahmi İncekara, "Bulunan keşif Türkiye'nin 7- 8 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Yıllık itibariyle 46 milyar metreküplük bir kullanım var." dedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER