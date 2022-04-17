Emekli ve memura müjde!

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber geldi! 7 yeni düzenleme için düğmeye basıldı

Milyonlarca vatandaşın beklediği maaş artışlarıyla ilgili rakamlar netleşiyor. Hükümet kamu çalışanları için 7 ayrı düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak, idari kadrolar ek göstergeye kavuşacak, unvana ve sorumluluğa göre ek gösterge olacak, 530 bin sözleşmeliye yeni haklar gelecek, kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu bitecek, sosyal haklar eşitlenecek, kamu personel rejimindeki statü farklılıkları bitecek...

Kamuda uygulamaya konacak yeni düzenlemelerden ilki 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere verilecek haklar. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

Özellikle ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.

Böylece ek göstergeler arasındaki dengesizlikler de ortadan kaldırılmış olacak. Bunun için son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.

Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

Ek gösterge artışı kariyer meslekler dediğimiz üst düzey memurlar için de geçerli olacak. Ayrıca şube müdürleri, daire başkanları üniversitelerdeki genel sekreter yardımcıları ve mahalli idarelerdeki yöneticiler açısından da değerlendirilecek.

SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN HAKLARI

Bu arada ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeye kavuşacak.

Yine 52. maddede belirtilen sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma da ek gösterge görüşmeleri paralelinde devam ediyor. Bu sayede 4B'li olarak ifade edilen sözleşmeli personeldeki dağınık yapı sadeleşecek ve 4A'lı dediğimiz memur kadrolarındaki haklar onlara da verilmiş olacak.

Bu sayede 4B'li personelin sosyal ve mali hakları değişmiş olacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli memurlar eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi haklara kavuşacak.

Tecrübeli sözleşmeli personelin imza yetkisi de olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 39 ayrı statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Çalışmaların tamamı sosyal taraflarla müzakere ile sürdürülüyor. Böylece memurların talepleri de dikkate alınarak taslaklar oluşturuluyor.

Yapılan toplantılara kamunun temsilcilerinin yanında Memur- Sen yöneticileri de katılarak taleplerini ve önerilerini sunuyor. Böylece taslak metinler ortak akılla çıkmış oluyor.

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Mayıs ayında kamu çalışanları açısından hızlanacak süreç, emekliler için Nisan ayı ile birlikte başlıyor.

Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.

Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında artış alıyor. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 34,62, memur ve memur emeklileri için farkla birlikte artış oranı yüzde 34.12 olacak. Temmuz ayında ayrıca emekliler Kurban bayramı ikramiyelerini de alacak