Milyonlara müjde! Asgari ücret ve maaşlar artacak

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506,80 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 oranında artırılırken, nominal olarak da 46 katına çıktı. Böylece, 2022 yılına göre net asgari ücretin artış oranı yüzde 100, 2021 Aralık ayına göre de yüzde 200 oldu.

Dolar bazında ise yüzde 54.60 artış yaşanırken, döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret dolar bazında 457 dolar olarak belirlendi. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir, damga vergisi dışında bırakıldı.

MİLYONLARIN MAAŞINA ARA ZAM KESİNLEŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziranda toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması durumunda net 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 9 lira), işverene maliyeti de 15 bin 286 lira olması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA ZAM

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon, nisanda yüzde 2.65, mayısta yüzde 2.46, haziran için de yüzde 2.61 olacak. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oran yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zammı da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.

Yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı olacak memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 olacak.

REFAH PAYINDA 35 TAMAMLANACAK

Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'i tamamlama şeklinde olması bekleniyor.

KAMU İŞÇİLERİNE MÜJDE

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 700 bin kamu işçisinin beklediği maaş zammı bugün netleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçileriyle yürütülen görüşmelerin sonucunu bugün kamuoyu ile paylaşacak.

Tarafların toplu sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.