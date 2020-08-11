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11 Ağustos 2020 Salı 19:35:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 19:35:00

Milyarder bir Rus iş adamı yatıyla Marmaris Limanı'na demir attı

Kaynak: İHA

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Alınan son bilgilere göre, Marmaris Limanı'na milyarder bir Rus iş adamına ait olduğu öğrenilen üzerinde helikopteri ile yat demir attığı belirtildi.

Marmaris Limanı'na milyarder bir Rus iş adamına ait olduğu öğrenilen üzerinde helikopteri ile yat demir attı. Lüks yat, görenlerin ilgisini çekerken, 85 metrelik 6 katlı mega lüks yatın Marmaris Limanı'nda bakımlarının yapıldığı ve ihtiyaçlarını aldığı öğrenildi.

Bir gaz şirketinin ana hissedarı olduğu belirtilen ve 22,5 milyar dolar serveti ile dünyanın 53'üncü zengini kabul edilen sanat koleksiyoncusu Rus milyarderin mega yatı Marmaris körfezinde bulunan gümrüklü limana demir attı. Cayman bayraklı ve üzerinde helikopter bulunan lüks yat, dış parlak koyu gri rengi ile dikkati çekti. İzmir'in Aliağa ilçesinden getirilen 7 tankerle 1 milyon 300 bin lira değerinde 210 bin litre yakıt ikmali yapan yata ayrıca 200 bin lira tutarında deniz ürünleri, meyve, sebze ve içecek yüklendi.

Yakıt ikmalinin yaklaşık 6 saat sürdüğü lüks yatın güvertesinde ve çevresinde bulunan mürettebatın hummalı temizlik ile bakım yaptığı görüldü. 6 suit kabinde banyo aparatlarının altın kaplama olduğu mega yatta, 28 mürettebat bulunuyor. 12 kişinin aynı anda ağırlanabildiği yatta kişi başı iki personel hizmet ediyor. Yatta ayrıca, vücut ısısına göre ayarlanabilir bilgisayarlı klima sistemi, her suitte jakuzi, su sporları aletlerin bulunduğu özel garaj, yatın dibinden dalma özelliği bulunan daldırma havuzu gibi çok sayıda teknolojik ve lüks cihazlar bulunuyor. Mega yatın bakımları ve ihtiyaçları karşılandıktan sonra Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

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