Milli gurur SİHA Bayraktar

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Şu anda envanterde bulunan 86 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin görev yapıyor. Uçuş saatinin çok ciddi bir başarı olduğuna dikkat çeken Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Bunu gerçekleştiren çok az ülke var” dedi.

İHRACAT BAŞARISI



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Bayraktar TB2 SİHA sistemi teknik özellikler ve ihracat başarısıyla birçok ilki gerçekleştirdi. Sahada güvenlik güçlerimizin en büyük destekçilerinden biri oldu. Ayrıca milli bir hava aracının 100 bin başarılı uçuş saatini tamamlaması ülkemiz için bir ilk” ifadelerini kullandı.