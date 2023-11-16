VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
Deprem bölgesinde KOSGEB'e destek başvurusu 45 bine ulaştı
AR-GE'ye geçen yıl yaklaşık 198,7 milyar lira harcandı
Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa etti
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
İBB'nin Ordu Caddesi'ndeki düzenlemesi yayaları ve esnafı bezdirdi
16 Kasım 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 13:15:00

"Milli Banliyö Tren Seti" 2024'te kullanılmaya başlanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tasarım ve prototip çalışmaları devam eden "Milli Banliyö Tren Seti"nin gelecek yıl tamamlanması ve ilk setlerin Gaziray Projesi'nde kullanılması planlanıyor.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, Milli Hızlı Tren Projesi'nin yanı sıra 2021'de tasarım ve prototip çalışmalarına başlanılan Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

TÜRASAŞ tarafından ithalatın azaltılarak yurt içi banliyö araç ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığı elde edilmesi, ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlanması için söz konusu proje başlatılmıştı.

Şirket, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi" için açılan tasarım, temin ve montaj ihalesini kazanarak, sözleşme imzalamıştı. Bu kapsamda, üretim çalışmaları süren 4 araçlık tren setinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Maksimum işletme hızı saatte 90 kilometre olacak trenin tasarım hızı 120 kilometreye ulaşacak. Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan araçla şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyacı karşılanabilecek. Başta Tren Kontrol ve İzleme Sistemi (TCMS) ve Cer Sistemi olmak üzere yerli ve milli olarak geliştirilecek kritik ekipmanlar Türkiye'ye de katma değer kazandıracak. İlk tren setlerinin Gaziray Projesi'nde kullanılması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF VE YÜK TRENİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli lokomotifin tasarım ve prototip çalışmaları da sürüyor. TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken bu projelerden elde edilen tecrübe milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılacak.

Kurum tarafından tasarım, sertifikasyon ve imalat süreçleri tamamlanan yeni nesil milli yük vagonlarının dış pazarlardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar da gelecek yıl yoğunlaştırılacak.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı yıllık programı gaziray türesaş milli banliyö tren seti
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX