VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı
Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
"Bazı ülkeler Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyor"
Bakan Güler, Estonya'ya gidiyor
"Yeni Uzay" kavramı "Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı"nda masaya yatırılacak
17 Ekim 2023 Salı 15:45:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 15:45:00

Merkezi Kayıt Kuruluşu 3. çeyrek panoramasını paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), bu yılın ilk üç çeyreğinde 39 şirketin halka arz edildiğini ve halka arza katılan 64 milyon 198 bin 134 yatırımcıdan 51,53 milyar lira toplandığını duyurdu.

MKK, 2023'ün 3. çeyreğine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "3. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2023 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, toplam menkul kıymet değeri, yılın ilk yarısında 8,19 trilyon lirayken, 2023'ün 3. çeyreğinde 13,31 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde açılan hesap sayısı 13 milyon 780 bin 667 oldu. Ağustos, 2023'te 3 milyon 496 bin 480 ile en çok hesabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

Ocak-Eylül döneminde 39 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 64 milyon 198 bin 134 yatırımcıdan 51,53 milyar lira toplandı.

YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ 1 TRİLYON 492,2 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 676 bin 764'e çıkarken, pay piyasalarındaki 7 milyon 784 bin 62 yatırımcının portföy değeri 11,28 trilyon lira olarak belirlendi.

Bu yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 3 milyon 149 bin 660 olurken, en çok yeni yatırımcı 1 milyon 146 bin 232 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 876 bin 843 kişi olarak açıklandı. Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 29 bin 222 olarak kayıtlara geçti.

2023'ün 3. çeyreğinde yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 492,2 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 4 milyon 158 bin 250'ye çıktı.

Aynı dönemde 731 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 344,8 milyar lirayı aşarken, bu şirketlerin 184'ü reel sektör, 547'si de diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitle Fonlaması Sistemi'ne katılan 27 bin 206 yatırımcının toplam portföy değeri 723 milyon 697 bin 847 lira oldu.

Etiketler : merkezi kayıt kuruluşu panorama piyasalar
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Davette buluştular

Davette buluştular
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Şerbetli set

Şerbetli set
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX