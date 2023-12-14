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14 Aralık 2023 Perşembe 14:33:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 14:33:00

Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı!

Kaynak: IHA

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Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 276 milyon dolar artarak 93 milyar 233 milyon dolardan 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 8 Aralık haftasında 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara geriledi.

Etiketler : tcmb rezerv rekor dolar
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