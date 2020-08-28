  • BIST
    1110.57
  • Dolar
    7,3392
  • Euro
    8,7400
  • Altın
    459,9030
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bankadan kredi çeken vatandaş hırsızların hedefi oldu! Para dolu çantayı alıp kaçtılar
Bakan Soylu açıkladı: 1'i turuncu 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor
Merkez Bankası'nın rezervi Temmuz ayında arttı
Rusya'dan Filistin hamlesi!
Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Adana'da bombacı hainler tutuklandı! Şehirleri kana bulayacaklardı
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de başlayacak
Yastıkaltı tasarruflardan konuta 90 milyar lira aktı
Enerjide dışa bağımlılık güvenlik ve dış politika meselesidir
Akdeniz güvenliğinde İtalyan etkisi
Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de gaza getiren kim?
Rus Siyaset Bilimcisi: Türkiye büyük bir oyun değiştirici
Başörtülü öğretmenin hukuk zaferi: Ayrımcılığa uğradığına karar verildi
İletişim Başkanı Altun'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonda yaralanan askerimiz şehit oldu
28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
ABD'den Rusya'ya Suriye suçlaması: Tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik
Fransa Lübnan'ı karıştıracak! Gizli evrak teslim etmişlerA
Kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
Husilerin gönderdiği balistik füze havada imha edildi
Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği
28 Ağustos 2020 Cuma 10:40:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 10:40:00

Merkez Bankası'nın rezervi Temmuz ayında arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Son gelen verilere göre Merkez Bankası'nın Temmuz ayında rezerv varlıkları Haziran ayına göre yüzde 4,5 artış göstererek 90,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 90,3 milyar dolara çıktı.

TCMB tarafından, Temmuz 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 artışla 90,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 1,4 gerileyerek 45,1 milyar dolara inerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 11,5 yükselişle 43,6 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 17,1 artarak 24,9 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 19,8 milyar doları anapara, 5,1 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 15 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 34,1 milyar dolar oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER