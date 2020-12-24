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24 Aralık 2020 Perşembe 17:05:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 17:05:00

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş! İşte dövizdeki son durum

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı kararının ardından dolardaki geri çekilme de sert oldu. Son dakika itibarı ile dolar 7,56, euro 9,24 seviyelerini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17’ye yükselti

Merkez’in faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 1’e yakın düşüş gözlendi.

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmayı devam ettirmesiyle birlikte dolar tarafında sert düşüş yaşandı. Dolar faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 7.55 liraya kadar geriledi. Dolar güne 7.64 lira seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en yüksek 7.67 lira, en düşük ise 7.5541 lira seviyesini gördü.

Etiketler : merkez bankası faiz dolar son durum dolar fiyatları
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