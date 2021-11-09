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09 Kasım 2021 Salı 00:53:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 00:53:00

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Kaynak: TRT Haber

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Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılık oranlarının altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 10'a düşürüldü.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Döviz cinsi mevduatı için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Böylece 1 yıla kadar olan vadelerde oran yüzde 25, üzerindeki zaman dilimi içinse yüzde 19 oldu.

Türk Lirası için ise zorunlu karşılığın altın üzerinden temin edilmesinde üst limit ise yüzde 15'ten 10'a düşürüldü.

Bankaların mevduatlarına karşılık, Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı olarak adlandırılan zorunlu karşılık, iflas riskine karşı tedbir almanın yanı sıra piyasa likiditesini kontrol etmek için de kullanılıyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle, zorunlu karşılıkların 7,4 milyar TL ve 3,8 milyar ABD doları artması öngörülüyor.

Etiketler : merkez bankası banka altın
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