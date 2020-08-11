11 Ağustos 2020 Salı 09:14:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 09:14:00
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Merkez Bankası, "Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanı sıfırlandı." açıklamasında bulundu
Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır." denildi
Ayrıntılar geliyor...
- Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
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