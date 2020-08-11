Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır." denildi



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