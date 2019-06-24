Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Yüzde 0 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(3) Finansman şirketleri için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen zorunlu karşılık oranları yüzde 0 olarak uygulanır."

Tebliğ 14/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere cumartesi günü yürürlüğe girdi.