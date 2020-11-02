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02 Kasım 2020 Pazartesi 09:19:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:19:00

Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi

Kaynak: İHA

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Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarını açıkladı.

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama :

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

Etiketler : ÖERKEZ BANKASI LİKİDİTE SIKIŞTIRMA
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