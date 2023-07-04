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04 Temmuz 2023 Salı 17:24:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:24:00

Merkez Bankası'ndan, özel bankalara yönelik KKM desteği

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşlerinde özel bankalara döviz sağlayacak.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, KKM hesap sahiplerinin vade tarihinde hesaplarını yenileme ilgilerinin devam etmekle birlikte vade sonunda döviz talep etmeleri halinde döviz piyasasında likidite ihtiyacının oluşabildiği belirtildi.

Bu kapsamda bankaların vade sonunda ihtiyaç duyacakları döviz likiditesinin piyasa koşulları çerçevesinde TCMB tarafından doğrudan karşılanabilmesine ve bankaların döviz likiditesi yönetimine destek olunmasına karar verildiği bildirilen yazıda, söz konusu işlemlere ilişkin uygulama esas ve ayrıntılar şöyle belirlendi:

"İşlemler döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili tüm bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar döviz alım taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce ve telefon aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletir. İşlemler için komisyon alınmaz, teminat ve limit aranmaz. Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilir. İşlemler Türk lirası karşılığında ABD doları ve/veya avro cinsinden gerçekleştirilir. İşlemlerde saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları kullanılır. İşlemler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Minimum işlem tutarı 500 bin ABD doları/avrodur. İşlemler sonrasında yükümlülüğünü yerine getiremeyen veya Merkez Bankası'ndan aldığı döviz tutarının KKM hesap sahipleri tarafından vade sonunda ilgili bankadan talep edilen tutardan daha fazla olduğu tespit edilen bankalara Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanabilir. İşlem bilgileri ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon görüşmelerinin kayıtları dikkate alınır. Uyuşmazlığın giderilememesi durumunda Merkez Bankası'nın düzenleme ve değerlendirmeleri esas kabul edilir. Burada yer almayan konularda Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde hareket edilir."

Etiketler : TCMB Kur Korumalı Mevduat özel bankalar
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