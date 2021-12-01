TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

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01 Aralık 2021 Çarşamba 12:28:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 12:42:00

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Kaynak: AA

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Merkez Bankası: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesine ilişkin yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Merkez Bankası Döviz kurları Döviz TCMB
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