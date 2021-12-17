Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale

Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolarda anında tepki verdi
Son Dakika Haberleri.. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.