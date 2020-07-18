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18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:37:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:40:00

Merkez Bankası'ndan 9,2 milyar dolarlık hamle

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Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, normalleşme adımları çerçevesinde mart ayında piyasaya verdiği likiditenin bir kısmını geri çekiyor. Merkez, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırdı. Bununla piyasadan 9,2 milyar dolar çekilecek ve brüt rezervlere eklenecek.

9,2 milyar dolar likidite çekilecek

TCMB’den yapılan açıklamada, bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesinin beklendiği belirtildi. Söz konusu tutar, TCMB brüt rezervlerine eklenecek.

Zorunlu karşılık

TCMB, bankalardaki mevduatın belirli bir kısmını “zorunlu karşılık” olarak TCMB’de tutuyor. Yabancı para zorunlu karşılıklar, TCMB brüt rezervi kalemleri arasında yer alıyor. Mevduatın ne kadarının zorunlu karşılık olarak tutulacağına ilişkin oranlar TCMB tarafından dönem dönem değiştiriliyor.

10 Temmuz 2020 itibarıyla TCMB’nin 40,4 milyar dolar değerinde altın, 49,6 milyar dolar değerinde döviz rezervi bulunuyor.

"Normalleşme adımı"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart 2020 tarihinde açıklanan tedbirler çerçevesinde; reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilmiş, 5,1 milyar ABD doları karşılığı likidite serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak, reel kredi büyüme koşullarını ilk defa sağlayan bankalara yaklaşık 9,2 milyar ABD doları karşılığı likidite verilmiş, böylece bankacılık sistemine toplam 14,3 milyar ABD doları karşılığı likidite sağlanmıştır.

Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir.

Söz konusu değişiklik, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

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