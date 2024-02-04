Merkez Bankası'nda rota değişimi olmaz

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istemesinin ardından yerine Fatih Karahan'ın atandığı açıkladı. Dün Merkez Bankası Başkanı değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş dünyasının tepkisi ise 'Merkez Bankası'nda rota değişikliği olmaz. Orta Vadeli Program'a (OVP) uygun politikaların devamını bekliyoruz' şeklinde oldu. İşte iş dünyası örgütlerinin değerlendirmelerinin ayrıntıları:

OVP'YE UYGUN POLİTİKA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: İş dünyası olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yürüttüğü politikaların yeni başkan Fatih Karahan döneminde de devam edeceğini öngörüyoruz. Ekonomik anlamda Türkiye OVP ile rotasını belirlemiştir. Bu politikalarda bir sapma olacağını düşünmüyoruz. Yatırımcı dostu, geleneksel ekonomik politikalar Fatih Karahan başkan döneminde de devam edecektir. İhtiyati tedbirler elden bırakılmamalı, tasarruf tedbirlerine uyularak, enflasyon baskılanmalı, faiz artışının önü kesilmeli yatırım ve üretim odaklı ülkemizin kaynakları verimli bir şekilde kullanılmalı.

İSTİKRARLI YAKLAŞIM

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz: Karahan'ın da ilerleyen dönemde istikrarlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımı merkeze alacağına inanıyoruz.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca: Gaye Hanımın istifası sürdürülebilirliğe zarar verecek olsa da halen ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek var ve bu iradenin sürdürülebilirliği ağırlık kazanmıştır.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya: Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için açıklanan ekonomik programın yeni dönemde de kararlılıkla uygulanmasını diliyorum.

MALİ DİSİPLİN

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Ülkemizde yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle ardı ardına önemli adımlar atıldı. Finansal istikrar noktasında belirlenen politikaların devamlılığı ülkemiz için büyük önem taşıyor.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı: Son dönemlerde devreye giren ekonomik planın devamlılığı ülkemizin geleceği için kritik önemde. Bu çerçevede yeni dönemde de istikrarlı duruşun devam edeceğine inancımız tam.

JPMORGAN: MERKEZ, KARAHAN'IN LİDERLİĞİNDE DAHA ŞAHİN OLACAK

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. JPMorgan yetkilileri, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşleri nedeniyle Merkez'deki liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu gördüklerini belirtti. Yayımlanan notta, "Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olması muhtemel olduğundan, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında daha fazla koordinasyon sağlamasının beklendiği kaydedilen notta, ancak TCMB liderliğinin uzun ömürlülüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiği ve politika değişimleri konusunda şüphe uyandırdığı açıklandı.

KİŞİ DEĞİL KURUMLAR ESAS

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Karahan'ın başkanlığında Merkez Bankası'nın ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.