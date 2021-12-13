Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Merkez Bankası'nda dövize 4. müdahale
Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası, "Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.
Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.
Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor.
Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde. seyrediyor.