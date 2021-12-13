Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

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13 Aralık 2021 Pazartesi 13:02:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 13:03:00

Merkez Bankası'nda dövize 4. müdahale

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Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası, "Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde. seyrediyor.

Etiketler : dolar merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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