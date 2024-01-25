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25 Ocak 2024 Perşembe 14:02:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 14:03:00

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun açıklamasında, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : para politikası kurulu hafize gaye erkan faiz
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