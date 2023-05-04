Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ikinci enflasyon raporuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın alma gücü paritesi ile bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır." dedi.

"Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir'' açıklamasında bulunan Kavcıoğlu, ''Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler, deprem sonrasında düşüş göstermiş olsa da yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır. Bu durum deprem genelinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.



Kavcıoğlu, "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi.

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