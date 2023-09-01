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Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
01 Eylül 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 10:15:00

Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 25,75'e çıkarıldığını duyurdu.

TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 15,75 ve avans işlemleri için yüzde 16,75 düzeyinde bulunuyordu.

Etiketler : merkez bankası reeskont iskonto faiz
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