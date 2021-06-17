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17 Haziran 2021 Perşembe 14:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 14:08:00

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı

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Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Etiketler : merkez bankası faiz politika faizi
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