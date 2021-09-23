Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'e indirdi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 18'e indirdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, haftalık repo faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası 14 ay sonra faiz indirimine gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.