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20 Temmuz 2023 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 07:45:00

Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltti

Kaynak: AA

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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : merkez bankası para politikası kurulu faiz kararı
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