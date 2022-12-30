VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu
Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar
İzmir Buca'da deprem
Başkentte bazı yollar yılbaşı kutlamaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak
Biletler sokak hayvanlarına
Borsa güne yükselişle başladı
30 Aralık 2022 Cuma 10:37:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:37:00

Merkez Bankası: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı.

TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçların kullanılmaya devam edileceği, kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın gözetileceği belirtildi.

Banka'nın, bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisinin güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecektir.

TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

Etiketler : merkez bankası enflasyon bankacılık
‘Centilmen'ce ayrıldılar

‘Centilmen'ce ayrıldılar
İspanya tatili

İspanya tatili
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan

Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda
Baba-kız hikayesi

Baba-kız hikayesi
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX