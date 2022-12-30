Merkez Bankası: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı.

TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçların kullanılmaya devam edileceği, kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın gözetileceği belirtildi.

Banka'nın, bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisinin güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecektir.

TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.