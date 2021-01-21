  • BIST
    1578.03
  • Dolar
    7,4106
  • Euro
    9,0054
  • Altın
    446,4180
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD küresel masaya geri dönüyor
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor
Flamingolar Körfez'i mesken tuttu
Soğukta aç susuz yardım bekliyor
Adaçayı bağışıklığı güçlendiriyor
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Ocak 2021 Perşembe günlük burç yorumları
Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: 85 yaş üzeri aşılanmaya başlıyor
Twitter, ABD başkanlık hesabı '@Potus'u Joe Biden'a devretti
Joe Biden yemin ederek göreve başladı
Türkiye'de bugün 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı
Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi!
Veda konuşmasında dikkat çeken sözler
Dünyada bir ilk! Çinli bilim insanları gençlik genini buldu
Türkiye'nin konuştuğu altın keşfinde yeni gelişme
Noktayı koydu! Başkan Erdoğan'dan yüzde 50+1 mesajı
Muharrem İnce'nin partisinin adı belli oldu
F-35 mi, Su-57 mi? Test pilotu açıkladı
Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm!
Örtülü ambargo listesi Maas'a verildi
ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi
AB'den Türkiye'ye ılımlı mesaj: Dinamikleri değiştirebiliriz
İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar Kurulu'na başvurdu
Bakan Koca: Son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi
21 Ocak 2021 Perşembe 09:38:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 09:38:00

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor

ABONE OL

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Analistler, geçen ay politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten 17'ye çıkaran bankanın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

AA'da yer alan habere göre, ekonomistler, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini söyledi.

Merkez Bankası, geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği aktarılmıştı.

FAİZ ORANININ SABİT KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistler, bugün gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.

YURT İÇİ PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Yurt içinde, dün Hazine'nin yurt dışında gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracına gelen yüksek talebin ardından BIST 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, 1.569,35 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 7,3875'e kadar gerileyen ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4180 seviyesinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Etiketler : merkez bankası faiz faiz kararı
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması

Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması
Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor
Hadise'nin Kardashian tarzı olay oldu

Hadise'nin Kardashian tarzı olay oldu
Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı
Özge Özacar'dan aşk açıklaması!

Özge Özacar'dan aşk açıklaması!
Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı

Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı
Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na özlem paylaşımı

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na özlem paylaşımı
Özel hayata kaçamak cevap

Özel hayata kaçamak cevap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER