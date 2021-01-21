Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.



AA'da yer alan habere göre, ekonomistler, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini söyledi.

Merkez Bankası, geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği aktarılmıştı.

FAİZ ORANININ SABİT KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistler, bugün gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.

YURT İÇİ PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Yurt içinde, dün Hazine'nin yurt dışında gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracına gelen yüksek talebin ardından BIST 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, 1.569,35 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 7,3875'e kadar gerileyen ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4180 seviyesinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.