Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLMUŞTU

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.