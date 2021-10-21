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21 Ekim 2021 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 15:45:00

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA

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Son dakika.. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka haftalık repo faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir.

Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir." yer verildi.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB FAİZ KARARI
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