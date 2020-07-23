Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, beklentilere paralel hareket ederek faizde değişikliğe gitmedi.Faizi değiştirmeyen Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25'te bıraktı.
Merkez Bankası, beklentilere paralel hareket ederek faizde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'te sabit tuttu.
9 TOPLANTIDA 15,75 PUAN İNDİRDİ
Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, dokuz toplantıda toplam 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirmişti. Merkez, geçen ay da faizde değişikliğe gitmemişti.