Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,22'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 34,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,04 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,85'ten 16,62'ye düştü.

Bir önceki anket döneminde 7,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,8 milyar dolar oldu.

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Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.