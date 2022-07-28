Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

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28 Temmuz 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 12:00:00

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon raporu açıklaması

Kaynak: AA

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı

Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamalar küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilemektedir. Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürebileceği düşüncesiyle alınan Para Politikası kararları finansal piyasalarda belirsizliğe ve ekonomide yavaşlama olasılığını güçlendirmektedir.

Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Emtia fiyatları bir miktar geriledi, tedarik süreleri kısalmaya başladı. Göstergeler, küresel enflasyondaki yüksek seviyelerin kalıcılığı konusundaki endişeleri güçlendirmektedir.

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir. Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.

Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır, bu durum Türkiye ekonomisi için yöne bir dönemin başlangıcına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye indiği ihracata dayalı büyümeye işaret etmektedir. Yatırım harcamaları sağlıklı ve sürdürülebilir olarak sağlıklı bir çerçevede devam etmektedir.

Özellikle sanayi üretimi öncüsü olan makine teçizat yatırımları istikrarlı büyümeye işaret etmektedir. Makine-Teçhizat yatırımları 2022 yılının ilk çeyreği itibarıyla milli gelir içindeki payı yüzde 18 ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

"EN KISA SÜREDE ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ AMAÇLIYORUZ"

TÜFE nisanda öngördüğümüz patikanın üzerinde kaldı. Çekirdek göstergeler daha olumlu görünüm sergiliyor. Gıda ve enerji dışı alanlardaki enflasyonun temel belirleyicileri dışsal faktörler ve döviz kuru.

Küresel büyümenin aşağı güncellenmesiyle birlikte ikinci yarıyılda çıktı açığı azalarak talep koşullarının enflasyona verdiği katkı daha da gerileyecek. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa sürede enflasyonda kalıcı düşüş amaçlamaktayız.

TL cinsi tüm faizlerin politika faizine yaklaşması ve parasal aktarım mekanizması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Ham petrol tahmini 2022 için 73,7 dolar (Önceki 93,9 dolar), gıda enflasyonu varsayımı bu yıl için 71,3 (Önceki yüzde 49) olarak belirledik.

"ENFLASYON YÜZDE 90'A KADAR YAKLAŞABİLİR"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafik 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösteriyor."

Etiketler : Şahap Kavcıoğlu ENFLASYON Merkez Bankası
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