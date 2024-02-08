"Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz"

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Birçok ekonomide son aylarda çekirdek enflasyon son aylarda gerilemektedir. Bununla birlikte enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir

2023 yılı son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yıl sonunda yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşmiştir

Enflasyonun bu yıl içinde gerilemesi bekleniyor

İç talepteki dengelenmeyi takiben son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Nitekim 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yarıya kıyasla yüzde 8,5 artan altın ithalatı yılın ikinci yarında yüzde 18,6 azalmıştır

Sıkılaştırma sonrası dönemlerde büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı belirgin şekilde yavaşlamıştır

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine ek olarak 2023 Temmuz ayından itibaren zorunlu karşılık düzenlemeleriyle 1 trilyon Türk Lirası'ndan fazla likidite sterilize edilmiştir

Ocak ayında Türk Lirası mevduat payında artışın yavaşladığını gözlemledik. Son yaptığımız düzenlemenin Türk Lirası mevduat payının artışını destekleyeceğini öngörüyoruz

Ayrıntılar geliyor...