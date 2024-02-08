VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz"
İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldürüldü
Geçen ay "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti
2024 yılı fitre bedeli 130 TL oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 93 oldu
Borsa güne yükselişle başladı
08 Şubat 2024 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 10:36:00

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz

ABONE OL

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Birçok ekonomide son aylarda çekirdek enflasyon son aylarda gerilemektedir. Bununla birlikte enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir

2023 yılı son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yıl sonunda yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşmiştir

Enflasyonun bu yıl içinde gerilemesi bekleniyor

İç talepteki dengelenmeyi takiben son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Nitekim 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yarıya kıyasla yüzde 8,5 artan altın ithalatı yılın ikinci yarında yüzde 18,6 azalmıştır

Sıkılaştırma sonrası dönemlerde büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı belirgin şekilde yavaşlamıştır

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine ek olarak 2023 Temmuz ayından itibaren zorunlu karşılık düzenlemeleriyle 1 trilyon Türk Lirası'ndan fazla likidite sterilize edilmiştir

Ocak ayında Türk Lirası mevduat payında artışın yavaşladığını gözlemledik. Son yaptığımız düzenlemenin Türk Lirası mevduat payının artışını destekleyeceğini öngörüyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : merkez bankası fatih karahan enflasyon raporu
Çifte heyecan

Çifte heyecan
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Anne oldu

Anne oldu
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX