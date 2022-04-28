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28 Nisan 2022 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 11:13:00

Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi

Kaynak: AA

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik." dedi.

Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir." diye konuştu.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu enflasyon tahmini
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