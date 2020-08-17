17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:24:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:35:00
Merkez Bankası 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlendi
Kaynak: İHA
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Merkez Bankası Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir
Merkez Bankası Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir