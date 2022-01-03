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03 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00

Memurun gözü Kabinede! Zam oranları ne kadar olacak?

Kaynak: Akşam

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TÜİK bugün yıllık enflasyonu açıklayacak. İşçi, memur ve emekli aylıkları ona göre zamla-nacak.

Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zamlar için gösterge olacak 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. Beklenti aralık enflasyonunun yüzde 8.5 çıkması yönünde. Bu durumda 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu yüzde 19 düzeyinde olacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocakta bu oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri temmuzda ise yüzde 3 toplu sözleşme zammı almıştı. Şayet aralık enflasyonu yüzde 8.5 çıkarsa memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 16'lık enflasyon farkına ilave olarak ocaktaki yüzde 5'lik sözleşme zammı eklenerek bulunacak. Böylece yapılacak zam en az yüzde 21 olacak.

İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme planlanıyor. Bu iyileştirme de bugün açıklanacak enflasyonun belli olmasıyla masaya gelecek. Bir kereliğe mahsus olmak üzere yapılacak bu zammın yazın imzalanan toplu sözleşmeye ek protokolle eklenmesi ve ocak ayındaki zamlı maaşlara yansıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.

EK ZAM MASADA

Memur ve emekli zam oranı için gözler yeni yılın ilk kabine toplantısında olacak. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zam sonrası memur ve emeklilerinde de beklenti artmıştı. Yapılacak zam oranının bugünkü Bakanlar Kurulu'nda da gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün toplanacak 2022 yılının ilk kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede son durum, ekonomik gelişmeler, dış politika ve memur ile emekli zam oranı gibi konular ele alınacak.

Etiketler : zam memur emekli
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