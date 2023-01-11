Memura zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya yükselecek. İşverene asgari ücret desteği 400 liraya çıkacak.

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin Meclis mesaisi başladı. Teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na geldi.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılacak. 9 maddelik teklife göre, memur ve emeklilerin nihai zam oranı refah payı ile yüzde 30 olacak.

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de verilecek. 2023 yılının ilk 6 ayına ait devlet desteği 400 liraya yükseltilecek. Teklife göre asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

Teklif, bu hafta yasalaşarak zamlı maaşlar ocak ayındaki ödemelere yetiştirilecek.