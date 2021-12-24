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24 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 08:35:00

Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

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"Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?" sorusuna ilişkin önemli açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sabit gelirlileri korumayı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin yüzü de gülecek" ifadesinde bulundu.

Milyonlarca vatandaş, "Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından gözler memur ve emeklilere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Memurumuzu, sabit gelirlileri korumaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz için de memnun edecek bir çalışma olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız.

KGF kredisi geliyor. KGF'yi de genişletiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıyoruz. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Diğer alanlarda da sektörleri rahatlatacak adımlar atıyoruz. Güzel şeyler olacak. Yapılacak çalışmaların neticesinde enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi emekliler? Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız

Etiketler : EMEKLİ MEMUR ZAM
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