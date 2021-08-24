Memur zammında mutlu son!

Hükümet ile memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren anlaşmanın sonuçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin basın toplantısıyla duyurdu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın da katıldığı toplantıda Bilgin'in verdiği bilgiye göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Böylece 2 yıllık kümülatif zam yüzde 28.61'i buldu.

HEMŞİREYE EK ZAM

Akşam'ın haberine göre, Varılan uzlaşmayla 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı. Ayrıca hemşirelere de 300 lira seyyanen zam yapıldı. Sendikanın, 600 liralık seyannen zam teklifinin bu koşullarda karşılanamadığını söyleyen Bilgin, buna karşılık toplu sözleşme ikramiyesinin yükseltildiğini söyledi. Bilgin toplu sözleşmenin pandemi, sel ve yangın felaketleri yaşanan bir ortamda görüşüldüğüne de dikkat çekti.

ENFLASYON KORUMASI

Bilgin "2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8'lik bir farkı önerdik" diye konuştu. Bilgin, vatandaşları da enflasyonun altında ezdirmeyeceklerinin sözünü vererek "Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu" dedi. Bilgin yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların da sözleşmeden yararlanacağını söyledi.

3600 İÇİN ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda bir çalışma grubu kurulacağını belirterek "Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir" dedi. Bilgin sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda ise "Orada da 3+1 ilkesini benimsedik" diye konuştu.

Varılan uzlaşmanın sonuçlarını Bakan Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın birlikte açıkladı. Yalçın, "Toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkarılmış olması, son derece kıymetli. Beklentimiz karşılandı. Açıklanan rakamlar ciddi anlamda memnuniyet üretecek" dedi

EN DÜŞÜK MAAŞ 5.125 LİRA OLUYOR

Temmuzda en düşük memur emekli maaşı 3.276 liraya çıkmıştı. Pazarlık masasında kararlaştırılan oranla ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3.440 liraya yükselecek. Yeni zamla birlikte en düşük memurun maaşı ocakta 4.881 liradan 5.125 liraya çıkacak. İki yılın sonunda ise bu maaş yüzde 28.6'lık kümülatif zamla birlikte 6.275 lira olacak.