Memur zam teklifi bu hafta Meclis'te
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağını belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağını belirtti.
En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan Akbaşoğlu, "enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak" dedi.
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