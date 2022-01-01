VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Hamaney'den Trump açıklaması: Çöp sepetinde unutulacak
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
"Önümüzdeki yıl Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"
FETÖ kök hücre nakliyle elebaşının ömrünü uzatmaya çalışmış
Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yoğun mesai
Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı
AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programları başladı
Motor sporu dalı sayıldı
Kovid-19 sürecinde en fazla ulaşımda sorun yaşandı
İstanbul'da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi
2021'de mağdur hizmetleri güçlendirildi
Tunca Nehri'nde yiyecek ararken görüntülendi
Savunma, enerji, ekonomik iyileşme ve aşı ihracatına yoğunlaşılacak
Inna yeniden Türkiye'de
Domuz gribi oldu
Yılın son düğünü! Evlendiler
'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Gemlik'te kurulacak fabrika istihdama katkı sağlayacak
İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti
Yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girildi
Eski eşe mutluluklar!
01 Ocak 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 14:00:00

Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Memur ve emeklisi 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak.

Memur ve memur emeklisi 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Etiketler : memur memur emeklisi enflasyon maaş zam ekonomi
2021 kötü geçti

2021 kötü geçti
Şapkayla kamuflaj

Şapkayla kamuflaj
Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum
Rıza Baba muamması

Rıza Baba muamması
Dededen toruna

Dededen toruna
‘İki Şafak Arasında' gösterim

‘İki Şafak Arasında' gösterim
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar
2022'de etkinliklere devam

2022'de etkinliklere devam
Fizy'nin yıldızları

Fizy'nin yıldızları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER