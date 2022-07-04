Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,69, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu
Son Dakika Haberleri.. TÜİK verilerine göre haziranda TÜFE'nin yüzde 4,95 artmasının ardından memur ve emekli zammı da belli oldu. İşte memur ve emeklinin alacağı yeni zamlı maaşlar...
SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.
Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.