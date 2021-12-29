Memur ve emeklilere yüksek zam yolda!

Memur ve emekli maaşları için 2022 zammı ne kadar olacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek.

BAKAN AÇIKLADI: KAMUYLA GÜZEL BİR ANLAŞMA YAPILDI, SIRA EMEKLİDE

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

2022 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN ÖNEMLİ GÜN

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

HAZİNE SABİT GELİRLİNİN YANINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış.

Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTIYOR

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor.

2022 İÇİN MEMUR VE EMEKLİYE İLAVE ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.