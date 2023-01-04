Kalem kalem hesaplandı... Kim, ne kadar alacak?

Memur ve emekliler dikkat: İşte yüzde 25 zam uygulanmış yeni maaşlar! Kim, ne kadar alacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2022 Temmuz (TL) 2023 Ocak (TL) ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848 19.930 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707 12.149 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905 17.547 ÖĞRETMEN 1/4 12.276 15.188 BAŞKOMİSER 3/1 15.810 20.073 POLİS MEMURU 8/1 13.747 17.536 UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 23.795 HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828 15.013 MÜHENDİS 1/4 16.205 20.479 TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 12.640 PROFESÖR 1/4 25.984 32.750 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 19.367 VAİZ 1/4 12.752 15.979 AVUKAT 1/4 15.485 19.203

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4.373 LİRA

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1.500 TL'ydi. Geçen yıl ocak ayında 2.500 liraya, temmuz ayında ise 3.500 liraya çıkartıldı. Yüzde 25 zam ile yeni en düşük emekli maaşı 4.375 lira oldu.

Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 5.000 liraya yükseltilmesi halinde 2.000 sonrası SSK ile esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur'lularının kök aylığı 5.000 liraya çıkartılacak ve aradaki fark Hazine'den karşılanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Yüzde 25'lik zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 4 bin 687 lira olan en düşük emekli aylığı 5 bin 859 lira olacak. SSK (2000 sonrası) 2 bin 95 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 631 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 3 bin 415 liradan 4 bin 269 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı da 3 bin 219 liradan 4 bin 24 liraya yükselecek.