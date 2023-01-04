Kalem kalem hesaplandı... Kim, ne kadar alacak?

Memur ve emekliler dikkat: İşte yüzde 25 zam uygulanmış yeni maaşlar! Kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. Toplu sözleşmeye göre memurlar için yüzde 16.48 olması gereken zam Başkan Erdoğan'ın 8.52 puan refah payı eklemesiyle yüzde 25'e çıkarıldı. Aynı şekilde işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına Başkan Erdoğan 9.60 puan refah payı ilave etti. Peki artışlar maaşları nasıl etkileyecek? Yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.
Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.
2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.
Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz (TL)
2023 Ocak (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
15.848
19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
9.707
12.149
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
12.905
17.547
ÖĞRETMEN
1/4
12.276
15.188
BAŞKOMİSER
3/1
15.810
20.073
POLİS MEMURU
8/1
13.747
17.536
UZMAN DOKTOR
1/4
18.853
23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
11.828
15.013
MÜHENDİS
1/4
16.205
20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
10.100
12.640
PROFESÖR
1/4
25.984
32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
15.311
19.367
VAİZ
1/4
12.752
15.979
AVUKAT
1/4
15.485
19.203
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4.373 LİRA
En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1.500 TL'ydi. Geçen yıl ocak ayında 2.500 liraya, temmuz ayında ise 3.500 liraya çıkartıldı. Yüzde 25 zam ile yeni en düşük emekli maaşı 4.375 lira oldu.
Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 5.000 liraya yükseltilmesi halinde 2.000 sonrası SSK ile esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur'lularının kök aylığı 5.000 liraya çıkartılacak ve aradaki fark Hazine'den karşılanacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Yüzde 25'lik zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 4 bin 687 lira olan en düşük emekli aylığı 5 bin 859 lira olacak. SSK (2000 sonrası) 2 bin 95 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 631 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 3 bin 415 liradan 4 bin 269 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı da 3 bin 219 liradan 4 bin 24 liraya yükselecek.
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