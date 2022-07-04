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04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:04:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:04:00

Memur ve emekli zammı için kritik gün

Kaynak: TRT Haber

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarını bekliyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.

TRT Haber'den aktarılana göre TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

YÜZDE 7 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI MAAŞA YANSIYACAK

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.

Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

Etiketler : Memur ve emekli zammı SSK ve BAĞ-KUR 6 aylık enflasyon oranı
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