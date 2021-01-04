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04 Ocak 2021 Pazartesi 09:51:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 11:14:00

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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Emekli ve memurların merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 zam alacak. Memura yüzde 4,36 enflasyon fark verilecek. SSK ve Bağ-Kur zammı ise yüzde 8,36 oldu.

Emekli ve memurların merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 zam alacak. Memura yüzde 4,36 enflasyon fark verilecek. SSK ve Bağ-Kur zammı ise yüzde 8,36 oldu.

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,37'ye karşılık geliyor.

Etiketler : memur emekli zam zam oranı
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