Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu

Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin alacağı zam farkı ve ek gösterge farkının 27 Ocak 2023 cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

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