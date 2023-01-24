24 Ocak 2023 Salı 16:11:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 16:11:00
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin alacağı zam farkı ve ek gösterge farkının 27 Ocak 2023 cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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