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29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:27:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:29:00

Meclis'te dikkat çeken teklif: İkinci elden sonra sıfır araç içinde ekspertiz zorunlu mu oluyor?

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Meclis İçişleri Komisyonu'na sunulan teklifte; sevk esnasında veya bayide bekleme süresinde araçların çeşitli hasarlara maruz kaldığı ve bu hasarları alıcıların tesadüfen öğrenerek ciddi mağduriyet yaşadığına vurgu yapılırken, sıfır araç alacaklara ekspertiz hakkı tanınması ve söz konusu işlemin bedelinin de satıcı bayi tarafından karşılanması talep ediliyor.

İkinci el araç alımında ağırlıkla ortaya çıkan kusur ve hasar gizleme işlemi sıfır araç alımlarında da gündeme gelmeye başlayınca Meclis'e dikkat çeken bir kanun teklifi sunuldu.

İçişleri Komisyonu'na sunulan kanun teklifinde ikinci el araç alımında zorunlu hale getirilen ekspertiz raporunun sıfır araç alımı için de uygulanması isteniyor.

İKİNCİ ELDE EKSPERTİZLİ ÖNLEM

Araç alım-satım işlemlerinde büyük sıkıntıların olduğu bunların başında ise araç hasarları nedeniyle yaşanan değer kayıplarının geldiğine dikkat çekilen teklifte, bu yönde ortaya çıkan olumsuzlukların genellikle ikinci el tarafında yaşandığı buna karşı ise geçmişte yaşanan kazalardan, değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden, yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelemesinin yapıldığı ekspertiz incelemesi ile önlem alındığına dikkat çekildi.

Türkiye genelinde yılda yapılan ikinci el oto satışı 5 milyonu aşıyor. 1 Nisan 2020 itibariyle ikinci el otomobil alışverişinde yeni bir dönem başladı! Söz konusu tarih itibariyle ikinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu ve garanti zorunlu oldu.

SEVK SIRASINDA VE BAYİDE HASARA UĞRAYABİLİYOR

Sıfır otomobiller için ekspertiz raporu alınmayıp, tramer kaydının da sorgulanmadığına değinilen teklifte, sıfır araçların da bayilere sevki ya da bayilerde bekleme süresi içerisinde çeşitli hasarlara maruz kalabildiği ve bu araçların yetkili bayiler tarafından tamir ettirildiği, bu durumun bildirilmemesi halinde ise vatandaşın maddi ve manevi kayba uğradığı vurgulandı.

ZARAR TANZİM EDİLEMİYOR

Bu nedenle bayilerden satın alınan sıfır araçların üzerinde yapılan tamir, boya vb. uygulamaların tüketiciler tarafından tespit edilmesinin mümkün olmadığının altının çizildiği teklifte, mağdur araç sahibinin konuyu Tüketici Hakem Heyetleri'ne taşıması halinde bile zararını tanzim edemediği belirtildi.

SIFIR ARAÇ İÇİN EKSPERTİZ HAKKI!

Aracı satan kişinin verdiği bilgilerden ziyade bir uzmandan alınan bilgilerin çok daha önemli olduğuna dikkat çekilerek, hasarlı aracın tamir edilmesine rağmen eski performansına dönemediğini ve yapılan en ufak hatada can ve mal kaybına sebebiyet verebileceğinden konunun oldukça hassas olarak ele alınması gerektiğine değinilerek sıfır araç satışlarında alıcılara istediği bir yetkili yerden ekspertiz desteği alma hakkı tanınması ve bu durumdan ötürü doğan ücretlerin de bayiler tarafından karşılanması isteniyor.

Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Buca'da bayiden dünyaca ünlü bir otomobil firmasının 2020 model aracını satın alan Duygu Çamtaş, aracını ekspertize götürdüğünde ön kaputun cıvatalarında sök-tak olduğunu öğrenmiş, üretici firmadan gelen cevap üzerine ise konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtmişti.

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